Nonantola il 14 e 15 giugno diventa capitale della musica

Sei palchi, oltre 50 band e 17 punti ristoro. Anche nel 2019 numeri importanti per la “Festa della Musica”, il grande appuntamento che permette a Nonantola, per due giorni, di diventare “La Capitale della musica”. Venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno per le vie del paese sarà possibile assistere a concerti di vari generi musicali. Tra le novità di questa tredicesima edizione, l’apertura straordinaria delle Torri dei Modenesi e dei Bolognesi – con after-party dalle 24 del sabato – e l’utilizzo dei bicchieri ecologici riutilizzabili marchiati Festa della Musica.

L’evento è organizzato da Asso 2Du e dalle Officine Musicali del Comune di Nonantola, con la collaborazione dell’Associazione La Clessidra che offrirà la cena a musicisti e staff, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di Vox Club – Studios, e con il sostegno di numerosi sponsor locali.

E’ una rassegna cresciuta nel tempo – spiega il neo Assessore alla Cultura del Comune di Nonantola Andrea Zoboli – per la notevole presenza di pubblico, ogni anno in aumento, e per la qualità della proposta artistica. In questa edizione abbiamo previsto alcune novità come spettacoli suggestivi sotto le nostre torri. Alle due serate saranno presenti a Nonantola musicisti provenienti da varie parti d’Italia, ma anche artisti della nostra comunità cresciuti all’interno delle Officine Musicali. Un aspetto della festa che ci rende piuttosto orgogliosi!”.

Francesca Cristoni di Asso Duedu: “Sui palchi principali quest’anno abbiamo puntato su musicisti di grande livello che si esibiranno in Piazza Liberazione e Piazza Caduti Partigiani. Inoltre sotto la Torre dei Bolognesi è previsto un coinvolgente Dj Set che avrà il compito di chiudere sabato notte la due giorni della Festa. L’evento inoltre è un’occasione per sensibilizzare le persone sui progetti di musicoterapia e raccogliere fondi per proseguire questo importante percorso”.

Asso Duedu. L’associazione culturale Duedu si fonda sul desiderio di ricordare, con progetti e azioni concrete, Dorian Vincenzi, scomparso il 06 marzo 2011, a causa di una grave forma di carcinoma polmonare.

L’Associazione tramite l’organizzazione di eventi culturali come concerti, mostre, manifestazioni raccoglie fondi da destinare alla musicoterapia, alla ricerca e all’assistenza medica specificatamente oncologica, all’assistenza sociale.

Scopo primo ed ultimo dell’associazione è pertanto “l’attenzione alla persona” in tutte le sue manifestazioni perché, come diceva Dudu, “le cose importanti nella vita non si imparano ma si incontrano”.

Programma

Venerdì 14 Giugno dalle ore 20

Palco PIAZZA LIBERAZIONE: Rumba de Bodas / Martini and the Olives / Funnets

Palco PIAZZA CADUTI PARTIGIANI: Evil Knievel / Internazionale Trash Ribelle dj set / IrishFire

Palco GIARDINO PERLA VERDE: Oaks For Rent /Davlors / feat. Esserelà / MALFER & Sorre Radioattiva Nonantola

Palco GIARDINO della PARTECIPANZA: Track Chase / Orchestrina Progressiva / Groove Connection

GIARDINO della POUSADA His-trio / Giack Bazz / Friz

PIAZZA DEL POZZO: Ed – The Band / Heart of Italy Pipe Band . Spettacolo di Capoeira a cura di Zen Land

TORRE DEI MODENESI: Ensemble Giovanile “New Casual Band” Modena / Djfono Fonoteca

TORRE DEI BOLOGNESI: Apertura straordinaria del Museo di Nonantola

Sabato15 Giugno dalle ore 19