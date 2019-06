Maltempo, Coldiretti: bomba di grandine sui vigneti

La grandinata che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito a macchie il territorio modenese, a partire dalla fascia ovest della città, ha sortito effetti devastanti sui vigneti della zona di Magreta.

A darne notizia è Coldiretti Modena nel sottolineare come in poco più di 15 minuti siano caduti chicchi grandi quasi come una pallina da tennis che hanno colpito una delle zone della provincia vocata alla produzione del Lambrusco Grasparossa DOP.

La grandine – informa Coldiretti Modena – si è abbattuta sui vigneti provocando la rottura dei grappoli, che in questi giorni sono in fase di formazione, con danni che non potranno essere rimarginati e porteranno a fenomeni di marcescenza e conseguente minor produzione. Stessa sorte per foglie e tralci che sono state divelti. Danni si registrano anche sulle coltivazioni di frumento a pochi giorni dalla mietitura.

Dall’inizio del 2019 – spiega Coldiretti – in Italia sono state registrate ben 86 grandinate, più di una ogni due giorni, con un balzo del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno secondo i dati Eswd, la banca dai degli eventi estremi in Europa. Sono gli effetti di una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe d’acqua i cui effetti si fanno sempre più devastanti.