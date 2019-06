Lunedì 17 giugno il primo Consiglio comunale sassolese

E’ stato convocato per lunedì prossimo, 17 giugno, a partire dalle ore 20,30 nella Sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, la prima seduta del Consiglio Comunale nella nuova consigliatura.

Nove i punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con l’esame delle condizioni e convalida, con surrogazione, dei consiglieri proclamati eletti.

Subito dopo seguirà il giuramento del Sindaco, a cui seguirà la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio Comunale.

Al quarto punto del Consiglio è prevista la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti la giunta comunale a cui seguirà la nomina commissione elettorale comunale.

Al sesto punto è prevista la nomina di due componenti in seno alla commissione preposta alla formazione degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di appello, poi l’elezione dei rappresentanti del consiglio comunale quali componenti del consiglio dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.

All’ottavo punto del Consiglio Comunale verrà presentato il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed al progetti da realizzare nel corso del mandato; chiuderà la seduta la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti con determinazioni delle loro composizioni.