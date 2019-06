Letture e laboratori creativi per i bambini al Mabic

Letture, laboratorio di riciclo e per costruire una mini auto luminosa: sabato 15 giugno a Maranello è in programma una giornata ricca di appuntamenti per i bambini. Si parte alle 10.30 alla Biblioteca Mabic con “Avventure nel bosco”, lettura per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura dei volontari dell’Associazione Librarsi. Nel pomeriggio sempre al Mabic, dalle 18 alle 20, in occasione della Notte Rossa, un laboratorio per costruire una mini auto luminosa, rivolto ai bambini e bambine da 7 a 11 anni, gratuito fino ad esaurimento posti, a cura dell’Associazione Lumen (iscrizione obbligatoria allo 0536/240028). Nell’ambito della Notte Rossa i bambini potranno anche partecipare alle attività di “Officina Parsimonia” con “Rosso riciclo”: scatole, tubi e vaschette per realizzare giocattoli originali e divertenti.