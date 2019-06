Lavori di riasfaltatura su strade e rotatorie sassolesi

Inizieranno domani e proseguiranno nei primi giorni della prossima settimana, i lavori di fresatura e riasfaltatura programmati per sistemare alcune delle strade più ammalorate della città. Si inizierà domani con la fresatura delle rotatorie, poste sulla circonvallazione, dell’Ospedale e di quella posta all’altezza di viale Della Pace. Giovedì le due rotatorie verranno riasfaltate.

Lunedì si procederà alla riasfaltatura di via Fenuzzi, nel tratto compreso tra via Lea e via Roma, l’incrocio tra via Ancora e via Emilia Romagna ed alcuni tratti di via Ancora fino a via Emilia Romagna.

All’inizio della prossima settimana, inoltre, proseguiranno i lavori, a carico di Hera, per la sistemazione della segnaletica orizzontale nei tratti appena riasfaltati dalla multiutility: via S.Luigi, via Saba, via S.Gregorio, via Repubblica e via Matteotti.