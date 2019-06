Comune di Vignola: i sindacati incontrano il sindaco sulla mobilità urbana

Nei giorni scorsi è stata inoltrata richiesta d’incontro al sindaco di Vignola da parte dei sindacati pensionati Spi Cgil e di Fnp Cisl, sostenuta anche da 442 firme di cittadini, per l’attivazione di un mezzo di trasporto – elettrico, a chiamata, pronto-bus o navetta – che raccolga le esigenze di mobilità di pensionati, lavoratori e studenti per il collegamento dei quartieri limitrofi di Vignola (Brodano, Bettolino, Campiglio, Tavernelle, Vescovada) verso il centro città.

Durante l’incontro di oggi con i rappresentanti dei sindacati pensionati, il Sindaco Pelloni si è dimostrato disponibile ad attivare un tavolo tecnico per verificare la fattibilità e quindi la realizzazione del progetto di collegamento dei quartieri periferici.

Spi Cgil e Fnp Cisl attendono a breve una nuova convocazione per tutti gli approfondimenti necessari per attivare il servizio e apprezzano la disponibilità e l’interesse dimostrati dal sindaco Pelloni e dall’assessore al welfare Massa e dal responsabile dell’ufficio protocollo.