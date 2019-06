Campionato Europeo Uefa Under-21, a Modena una festa dello sport

Sarà un’intera giornata dedicata al calcio e allo sport quella in programma sabato 15 giugno, dalle 10 a tarda sera, in piazza Mazzini, dove farà tappa il tour di “La Regione scende in campo”, promosso dalla Regione Emilia Romagna, che accompagna la 22ª edizione del Campionato Europeo Uefa Under-21. Oltre a Bologna, Cesena e Reggio Emilia, città sedi delle partite, il tour coinvolge in una grande festa dello sport anche Modena, Sassuolo, Ravenna, Piacenza e Cattolica.

Dalle 10 alle 23, a ingresso libero, in piazza Mazzini ci sarà il Villaggio Fan Experience Uefa Euro Under 21 dove i visitatori, attraverso visori a 360 gradi, potranno immergersi in un emozionante video che li farà entrare in prima persona nel mondo dell’Under 21, oppure mettersi alla prova come portiere/attaccante di una squadra di calcio simulando le gesta dei propri campioni, fino a scattarsi una foto ricordo dell’evento. Saranno anche allestite aree dedicate al gioco libero di PES 19 con la partecipazione di e-gamers professionisti.

Alle 19 eccezionali campioni sono protagonisti del talk show che vedrà sul palco il capitano dell’Inter e oggi suo vicepresidente Javier Zanetti; l’ex cestista, storica bandiera della Nazionale, Roberto Brunamonti; i modenesi Ivan Zaytsev, capitano del Modena Volley, e Gianni De Biasi, l’allenatore che ha portato il Modena calcio in serie A. A condurre il talk show le giornaliste sportive Simona Rolandi e Federica Lodi, con gli intermezzi e le sollecitazioni del comico Gianfranco Butinar. A seguire, fino alle 23, Dj set.

L’iniziativa è promossa dalla Regione in collaborazione con il Comune di Modena, con Modenamoremio e con il club Panathlon.