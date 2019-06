“Biblioteca dopocena”, tre sere d’apertura per le decentrate modenesi

Per tre venerdì consecutivi (14, 21 e 28 giugno) le tre biblioteche comunali decentrate nei quartieri saranno aperte a turno di sera fino alle 23, affiancando animazioni per tutti all’esercizio del prestito e alle consulenze sui libri, i fumetti, i video, i cd disponibili per tutti cittadini iscritti (chi non lo è ancora, potrà diventarlo proprio in quelle serate portando un documento di identità).

Ritorna “Biblioteca dopocena”, la rassegna estiva delle biblioteche Giardino, Crocetta e Rotonda, che nella precedente edizione ha incontrato il gradimento di tantissimi modenesi. Le aperture straordinarie saranno animate da iniziative per adulti e ragazzi, all’insegna dello stare insieme e del divertimento intelligente. “La biblioteca – spiegano gli organizzatori delle Comunali modenesi – diventa ‘casa di quartiere’, puntando sulla voglia di far festa intorno ai libri in luoghi sociali, vitali e vivaci anche fuori dal centro”.

Il “format si replica nelle tre serate con alcune varianti: incontro con l’autore, (“Biblioteca Special Guest!”, alle 17); narrazione teatrale o spettacolo di burattini (alle 18); incontro ravvicinato con forze dell’ordine o di soccorso (Polizia Municipale, Protezione Civile, Carabinieri Forestali) che raccontano il loro impegno quotidiano coinvolgendo il pubblico; giochi da tavolo all’aria aperta per ragazzi e famiglie (dalle ore 19 alle 21, a cura del Club TreEmme).

Grazie al Centro commerciale La Rotonda ritorna, graditissimo, l’omaggio di un gelato a tutti i lettori che prenderanno un libro in prestito.

La prima serata, venerdì 14 giugno, si svolge presso la rinnovata biblioteca Giardino di via Curie 22/b, in concomitanza con la 39esima Festa di Primavera del quartiere. ‘Special Guest’ del primo appuntamento è Francesca Bussi, giovane autrice modenese molto apprezzata per il romanzo “Un’assoluta mancanza” (Rizzoli 2018). A seguire, i burattini di Simona Gollini (“Matilde e il castello di Canossa”, ore 18); “Tutti a bordo! Sali sul camper della Polizia Municipale di Modena” (dalle 19 alle 21) e giochi da tavolo. In chiusura “Le quattro stagioni”, narrazione con oggetti di e con Pina Irace (ore 21) e, naturalmente, gelato per tutti.

Informazioni al tel. 059 2032224; Il programma completo delle iniziative si trova sul sito delle biblioteche comunali (www.comune.modena.it/biblioteche).