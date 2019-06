Bando Servizio Civile Regionale 2019: 44 posti per la città metropolitana

È aperto il bando di servizio civile regionale 2019 che mette a disposizione 44 posti per la città metropolitana di Bologna, suddivisi in 16 progetti.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione, da inviare entro le ore 14 del 12 luglio 2019.

Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti) e che non abbiano mai fatto servizio civile. Nell’avviso provinciale è possibile trovare i progetti disponibili, accompagnati da schede descrittive (qui la pagina del Bando e le schede dei progetti ).

Il modulo di domanda (scaricabile online) va consegnato insieme a copia del documento d’identità ed eventuale permesso di soggiorno.

La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato e presentata direttamente all’Ente titolare del progetto scelto, con una delle seguenti modalità:

a mano presso la sede indicata nel bando;

a mezzo raccomandata A/R (non fa fede la data di spedizione ma quella di arrivo);

via PEC personale intestata al candidato.

Dopo la chiusura del bando si terranno le selezioni in base al calendario riportato nel testo dell’avviso. È obbligatorio partecipare alla selezione, chi non si presenta viene automaticamente escluso dal bando.

Inoltre, per aiutare i giovani a scegliere il progetto più adatto a loro, mercoledì 19 giugno alle ore 15 in via San Felice 25 (Bologna), è in programma un incontro informativo. Saranno presenti gli enti e sarà possibile parlare con loro per conoscere cosa fanno e cosa propone il progetto.

Per informazioni: serviziocivilebologna@gmail.com – tel.051/6599261 – cell. 3922683183