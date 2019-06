‘A palazzo con il Duca’, venerdì al Palazzo Ducale di Sassuolo

A palazzo con il Duca è il titolo dell’evento che si terrà venerdì 14 giugno 2019 nel Palazzo Ducale di Sassuolo e che si inserisce nelle celebrazioni per il 200° della nascita di Francesco V d’Austria Este, ultimo sovrano del Ducato Estense.

La giornata, che vedrà la presenza in qualità di ospiti d’onore di Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi e di Martino d’Asburgo, nipote di Carlo I ultimo imperatore d’Austria Ungheria, discendente ed erede “culturale” della tradizione estense, prevede una serie di iniziative. Alle 17,30, nel Salone delle Guardie del Palazzo Ducale, si terrà un incontro ad ingresso libero dal titolo Sassuolo, Francesco V e la fine del Ducato Estense, con l’architetto Vincenzo Vandelli, la scrittrice Elena Bianchini Braglia, autrice del libro L’ultimo Duca e Martino d’Asburgo. Alle 19,15 è prevista una visita guidata alla Cappella Palatina di San Francesco che si affaccia sul cortile del Palazzo Ducale. Infine alle 20,00 la giornata si concluderà con una cena di gala alla presenza di Martina Bagnoli, di Martino d’Asburgo e del sindaco di Sassuolo GianFrancesco Menani, presso la Sala Biasin.

L’evento intende cogliere il pretesto del “compleanno” di Francesco V per portare lo splendido Palazzo Ducale di Sassuolo all’attenzione non solo dei sassolesi e dei modenesi, ma anche delle numerose persone che affluiranno da varie città d’Italia. Si tratta infatti di uno dei palazzi barocchi più belli che la nostra nazione possa vantare, e che ancora deve sviluppare tutte le sue potenzialità culturali e turistiche. Questo evento costituisce un nuovo tassello in quel progetto di valorizzazione delle “Terre Estensi” nell’ottica di promozione del territorio. E per fare questo è necessario superare le ultime resistenze di chi, da una parte e dall’altra, continua a leggere la storia ducale in un’ottica faziosa di contrapposizione politica ormai a dir poco anacronistica.