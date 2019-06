Tante opportunità ed iniziative a Castelnovo Monti per la stagione estiva

Sono già tante le iniziative in programma a Castelnovo Monti in questo inizio di estate, e quindi per l’avvio della stagione turistica, già iniziata con buone affluenze nei giorni scorsi in paese e in particolare alla Pietra di Bismantova. Nei prossimi giorni dunque, nuovi appuntamenti tra benessere e attività fisica, cultura, arte, feste e tradizione. Fino a domenica, 16 giugno, ad esempio è ancora possibile visitare la mostra “Intonazioni”, nelle sale di Palazzo Ducale in via Roma, con le opere di Mariapaola Gatti (apertura venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19). Una forte matrice femminile e materna caratterizza le sue opere, e un tratto pastoso e caldo personalizza l’esattezza e la precisione delle rappresentazioni.

Domani, mercoledì, come ogni settimana fino al 25 settembre, appuntamento con I mercoledì alla Pietra di Bismantova, a partire dalle 16, con arrampicata e cena al sacco a cura del CAI – sezione di Castelnovo Monti (info tel. 0522 811939, caibismantova@alice.it). Venerdì, 14 giugno, altro appuntamento a cadenza settimanale con i Gruppi di cammino: il ritrovo sarà alle 18 in piazzale Vittime di Roncroffio (sotto la Pieve) per una salutare passeggiata con accompagnatore esperto in Scienze motorie, a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio.

Domenica, sui campi castelnovesi (Gatta, Felina, Centro Coni di Atletica Leggera) come sugli altri campi del territorio appenninico prosegue il Torneo della Montagna, storica e seguitissima manifestazione calcistica: alle 16 ci saranno le partite dei giovanissimi, alle 17 i dilettanti.

Venerdì, 14 giugno ci sarà anche, all’Onda della Pietra, un corso di ballo liscio con l’Orchestra Marco Gavioli, dalle ore 21 (info: Onda della Pietra Tel. 0522 611863, info@ondadellapietra.it). Sabato 15 giugno al Lago di Virola, nel pomeriggio, è in programma una Gara di pesca a coppie con la modalità “prendi e molla”.

Dalle ore 18, sempre sabato, nella suggestiva e panoramica borgata di Gombio, ci sarà la Festa della Simmia, una serata con menù a sorpresa e dj set, dall’aperitivo in poi, al locale Circolo Arci.

Domenica, 16 giugno, prendono il via i Basketcamp a Castelnovo per i nati dal 2006 al 2009, a cura di Scuola Basket Reggio Emilia e Pallacanestro Reggiana (informazioni tel. 0522 287950, segreteria@pallacanestroreggiana.it).

Sempre domenica, 16 giugno, prendono il via anche i mercatini in centro: il Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte dell’ingegno, in piazza Peretti dalle ore 8.

In serata invece, dalle ore 21 al Teatro Bismantova, ci sarà il concerto “Però una Banda ci vuole! A spasso con la Musica”, con la Banda Giovanile dell’Appennino Reggiano

Da lunedì scorso sono iniziati i diversi Centri estivi proposti da associazioni sportive e di volontariato, parrocchie e dal Comune che proseguono nei prossimi mesi: ad esempio il Campo estivo del Circolo Tennis Appennino Reggiano per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con attività sportive e ludiche (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30, con possibilità di fermarsi a pranzo, info tel. 349 6188888), il Multisport Summer Camp per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, tutti i giorni al Centro Coni e in piscina, con attività sportive, divertimento e visite guidate (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, info: Onda della Pietra, tel. 0522 612091, info@ondadellapietra.it).

Prenderanno invece il via lunedì prossimo, 17 giugno, il centro “Re-estate di Pietra” a Felina, per bambini e ragazzi delle scuole primarie e della prima classe delle scuole medie, con pomeriggi di arrampicata, escursioni, laboratori e piscina (al Polo sportivo comunale di Felina, dalle ore 15 alle 19, informazioni tel. 349 3606163, lapiedibisclimb@outlook.it), e il Campo ricreativo estivo al Centro Parrocchiale Don Bosco di Castelnovo, per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, Info: tel. 0522 812401, 333 1665472).

Scattano da lunedì, 17 giugno, anche i nuovi orari della Biblioteca comunale “Crovi” e della Sala Studio: la biblioteca sarà aperta da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30, e da lunedì a venerdì dalle ore 15 a18; la Sala studio P. Poli invece sarà aperta tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 20, domenica e festivi compresi.