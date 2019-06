Rifacimento della segnaletica orizzontale nelle vie di accesso alla città

Sono iniziati ieri, lunedì 10 giugno, e proseguiranno per tutta la settimana, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale alle porte d’accesso della città.

Si tratta di un appalto che porterà le ditte al rifacimento della segnaletica a San Michele, nel tratto di via San Michele che unisce i due accessi alla Provinciale ed in quello che costeggia il campo sportivo, via Po, via Radici in piano, la Pedemontana e l’accesso dal confine reggiano, sul ponte Veggia fino al sottopasso di via Ancora.

I lavori dovrebbero terminare, condizioni metereologiche permettendo, questa settimana.