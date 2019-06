Primo consiglio comunale a Cavriago

“Auspico che questa assemblea si dimostri all’altezza del suo compito e, con l’impegno di tutti, possa costituire un solido punto di riferimento e un motivo di orgoglio per tutti i nostri concittadini”. Ieri sera, lunedì 11 giugno, Francesca Bedogni, in veste di sindaca neoeletta, ha fatto il giuramento ufficiale durante l’insediamento del primo consiglio comunale. E ha illustrato i tratti distintivi del programma di mandato, precisando: “Scegliamo prima di tutto la politica, il dialogo, il confronto aperto e intellettualmente onesto per ridare al consiglio comunale la dignità che merita come luogo di rappresentanza dove portare a sintesi tutte le sensibilità dei cavriaghesi”.

Durante la serata è stata presentata la nuova Giunta, formata da: Matteo Franzoni, 29 anni, vice sindaco e assessore alla Coesione Sociale con delega a sicurezza, cultura della legalità, creatività giovanile, sport, commercio, agio e socialità; Luca Brami, 38 anni, assessore all’ambiente, pianificazione e sviluppo con delega alla pianificazione urbanistica, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, qualità ambientale, attività produttive, innovazione e competitività; Antonia Sandrolini, coniugata, con un figlio di 24 anni, assessore alla comunità solidale con delega a welfare di comunità, sostegno alle fragilità, vivibilità e accoglienza, volontariato, progettazione partecipata; Martina Zecchetti, 27 anni, assessore alla cultura con delega a valorizzazione dell’identità collettiva, dei luoghi, dei beni storici e dei saperi, promozione del territorio, politiche europee e accesso alle opportunità.

Si sono costituiti inoltre i gruppi consiliari e sono stati nominati i capigruppo: per UniAMO Cavriago (gruppo di maggioranza) è stato scelto Marco Fosselli, per i Cinque Stelle la capogruppo è Sara Martinico, per Lega-Futuro per Cavriago è Sergio Bevilacqua.

I componenti del nuovo consiglio comunale sono: per la maggioranza Cristina Boniburini, Valentina Conte, Marco Fosselli, Fabrizio Menozzi, Marco Migliore, Stefano Montanari, Greta Rossi, Alessandro Sandrolini. Per le opposizioni: Natascia Cersosimo e Sara Martinico (5 Stelle); Laura Spaggiari e Sergio Bevilacqua (Lega-Futuro per Cavriago).