Passeggiate e assaggi di creatività a giugno alle Salse di Nirano

In uno dei mesi di maggiore affluenza, la Riserva Naturale delle Salse di Nirano, oltre alla fruizione singola, offre diverse opportunità di appuntamenti organizzati.

Domenica 16 giugno, con partenza alle ore 8.30, dal Parcheggio del Bocciodromo di Spezzano, prende il via una camminata, con guida, che costeggia il Torrente Chianca e percorre il sentiero n°3, con osservazione degli habitat prioritari e dei calanchi che hanno reso l’area un geosito di rilevanza regionale. Dopo una breve sosta sul belvedere di Nirano si arriva a Ca’ Tassi con visita al centro e alla sua collezione naturalistica, quindi al campo delle Salse. A cura del Gefi, prenotazione obbligatoria entro le ore 17 di venerdì 14 giugno (0522.34.32.38).

Sabato 22 giugno, alle ore 15.30, al Centro Visite Cà Tassi, preparano il nuovo nocino e si degusta quello del 2018, suggerendo tante ricette e validi consigli, a cura del Gefi (Prenotazione entro venerdì 21, alle ore 17, telefonando al n. 346-5141818.

Domenica 30 giugno, con ‘Ludoteca verde: curiosi per natura’, si svolge un laboratorio con materiali naturali di recupero a cura di Ecosapiens e Ideanatura per imparare le azioni che ci aiutano a rispettare la natura: osservare, toccare, raccogliere, analizzare per conoscere. Prenotazione entro venerdì 28 (salsedinirano@fiorano.it).

Domenica 16 giugno c’è un evento speciale perché le Salse ospitano il gruppo Passi Gialli, che organizza una serie di passeggiate car-free espressamente pensate per le persone con disabilità visiva, ma aperte a tutti i passeggiatori, per immergersi nella natura e in tutto quello che può regalare, dal punto di vista sensoriale ed emotivo. L’obiettivo di Passi Gialli si sposa bene con il nostro percorso Siti Aperti, che costeggia i grandi vulcani di fango ed è completato da pannelli informativi in Braille, per dare a tutti la possibilità di conoscere la Riserva e le sue caratteristiche. Passi Gialli nasce da NoisyVision e da Centofiori che hanno preparato itinerari di cammino da gustare in compagnia e con tutti i canali sensoriali aperti. Ogni incontro prevede un orario di ritrovo in un punto accessibile di Modena, da cui si partirà insieme con i mezzi pubblici per poi camminare in gruppo.