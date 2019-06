Nove assessori per la nuova Giunta del Comune di Modena

Sei donne e tre uomini, cinque conferme dalla precedente amministrazione, tutti e nove con un profilo politico e professionale caratterizzato da competenza e capacità di innovazione. Sono le caratteristiche della nuova giunta del Comune di Modena nominata martedì 11 giugno dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, confermato per il secondo mandato con il voto del 26 maggio.

I nove assessori rappresentano tutte le forze della maggioranza del Consiglio comunale, che si riunisce giovedì 13 giugno per la seduta di insediamento, e nella scelta delle persone e nella ripartizione delle deleghe il sindaco ha tenuto conto, in particolare, dei contenuti del programma e del pluralismo della coalizione di centro sinistra che, incontrando la stampa, Muzzarelli ha ringraziato in tutte le sue componenti: Pd, Sinistra per Modena, + Europa, Verdi, Modena Solidale e Volt.

Il sindaco ha ribadito l’importanza di un metodo di lavoro, sperimentato in questi cinque anni, basato sulla collegialità della giunta dove “ciascuno è un solista di qualità, ma siamo tutti parte della stessa orchestra”.

Per sé il sindaco Gian Carlo Muzzarelli tiene le deleghe a Sicurezza urbana e del territorio e alla Programmazione sanitaria. Vicesindaco è confermato Gianpietro Cavazza con responsabilità su Bilancio, Personale e Affari istituzionali.

Gli altri assessori sono: Grazia Baracchi (Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità), Andrea Bortolamasi (Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria), Andrea Bosi (Lavori pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità), Debora Ferrari (Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale), Ludovica Carla Ferrari (Città smart, Politiche Economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici), Alessandra Filippi (Ambiente, Agricoltura, Mobilità sostenibile), Roberta Pinelli (Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa), Anna Maria Vandelli (Urbanistica, Pianificazione per lo sviluppo sostenibile, Politiche abitative).

Il dottor Giuseppe Dieci viene confermato come direttore generale dell’ente, così come la dottoressa Maria Di Matteo come segretaria generale, mentre per il ruolo di capo di gabinetto, il sindaco ha designato Giulio Guerzoni, 36 anni, laurea specialistica in Comunicazione pubblica, politica e sociale all’Università di Bologna, giornalista e negli ultimi cinque anni assessore con delega allo Sport e prima all’Ambiente e poi ai Lavori pubblici. Sarà lui a prendere il posto di Luigi Costi, in pensione nelle prossime settimane, e sarà affiancato da Stefano Bellentani che continuerà a seguire la comunicazione come digital and social manager del sindaco.