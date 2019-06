Mercoledì a Bomporto insediamento del Consiglio comunale. Nel frattempo il Sindaco Giovannini annuncia la sua giunta

Bomporto ha la sua nuova Giunta comunale. Il Sindaco Angelo Giovannini ha firmato in queste ore gli atti di nomina degli assessori che ha scelto per la Giunta che amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni. La comunicazione ufficiale avviene due giorni prima del Consiglio Comunale d’insediamento in programma mercoledì 12 giugno presso la sala civica “Tornacanale”, in piazza Matteotti 35, a Bomporto, alle ore 21. Nel corso del Consiglio Comunale, oltre ad adempiere agli atti formali relativi ai nuovi consiglieri e alla nomina dei rappresentanti di Bomporto nel nuovo Consiglio dell’Unione, il Sindaco Giovannini effettuerà il proprio giuramento e comunicherà al Consiglio Comunale i componenti nominati Vice Sindaco e assessori.

Di seguito l’elenco dei componenti la Giunta comunale di Bomporto con le rispettive deleghe:

*) ILARIA MALAVASI (11/3/1986, ingegnere gestionale, consigliera comunale eletta): Vice Sindaco ed Assessore con le deleghe a Volontariato, Servizi al Cittadino e macchina comunale, Economia ed impresa, Pari opportunità.

*) MARCELLO MANDRIOLI (23/8/1978, imprenditore informatico, consigliere comunale eletto): Assessore con deleghe a Sicurezza Urbana, Ambiente, Manutenzione e Arredo urbano.

*) CRISTINA MERIGHI (22/2/1980, geometra, consigliera comunale eletta): Assessore con deleghe a Sociale e Persona, Legalità, Scuola, Cultura.

*) ENZO SACCHETTI (24/5/1954, Pensionato, assessore tecnico esterno): Assessore con deleghe a Bilancio, Politiche Fiscali, Personale.

Il Sindaco mantiene personalmente le deleghe a Sicurezza Idraulica e Protezione Civile, Area vasta, Unione e fusione, Promozione del Territorio, Agricoltura e Commercio, Informazione e Partecipazione, Lavori pubblici ed Urbanistica.

Il Sindaco ha inoltre ritenuto opportuno incaricare due consiglieri di specifiche deleghe: al consigliere ANDREA BERSELLI, che ricoprirà anche il ruolo di Capogruppo di maggioranza, è affidata la delega alle Politiche Giovanili; al consigliere MARIO LUGLI è affidata la delega allo Sport.

“Il lavoro da fare è tanto – ha dichiarato Angelo Giovannini -, ma con questa squadra e con l’apporto fondamentale della struttura comunale, faremo di tutto per dare risposta alle richieste dei cittadini. Ringrazio fin d’ora i dipendenti comunali che, da subito, si sono prodigati per avviare questo nuovo percorso. Ringrazio, naturalmente, tutti coloro che accettando le nomine in Giunta e l’elezione in Consiglio, si mettono a disposizione della comunità per i prossimi cinque anni”.