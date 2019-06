Il sindaco ricorda Francesco Pifferi, ex Segretario Generale del Comune

“Un vero e proprio uomo delle Istituzioni che l’intero Comune di Sassuolo ricorda con tanta stima, affetto e simpatia”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Francesco Pifferi, ex Segretario Generale del Comune di Sassuolo i cui funerali si sono svolti nei giorni scorsi.

“Era una persona buona – prosegue il Sindaco – e di grande cultura giuridica, apprezzato da tutti, dipendenti del Comune, politici ed Amministratori ma anche dai privati cittadini, per il suo spirito di servizio e per quella disponibilità che non faceva mai mancare. Uomo riservato, ha voluto che fosse data comunicazione della sua scomparsa a funerali avvenuti. Alla moglie Marta ed ai figli Daniele e Luisa le più sentite condoglianze a nome dell’intera Amministrazione Comunale”.