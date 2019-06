Da venerdì torna la Festa della Birra a Reggiolo

Un appuntamento estivo ormai divenuto imperdibile, che dal 14 al 23 giugno al Parco dei Salici di Reggiolo abbinerà grande musica, comicità, spettacoli (sempre gratuiti) e ottima cucina tradizionale. Torna da venerdì la Festa della Birra di Reggiolo, che anche quest’anno si propone di sostenere i progetti di Fondazione GRADE Onlus.

Tutte le sere (a partire dalle 18) saranno in funzione stand gastronomici con una offerta estremamente varia: bar, gelateria, paninoteche, ristorante, pizzeria, gnocco fritto, polli allo spiedo e stinchi, spiedini di carne, costate di manzo, arrosto, spalla cotta, porchetta, wurstel, luganega, grigliate di carne, alette di pollo, fritto di calamari, dolci al carrello. E naturalmente stand con birre speciali a caduta, artigianali, analcoliche, long drinks, grapperia Marzadro. Anche il programma degli spettacoli è di altissimo livello. Si comincia venerdì 14 giugno con I Quid: musica, animazione e show con la migliore dance del momento.

Sabato, 15 giugno, imperdibile concerto di Cristina d’Avena con i Gem Boy. Nuovo look, nuova scaletta, nuove gag ma il fortunatissimo cast non cambia: Cristina, la regina delle sigle amata da tutti, e l’irriverente band bolognese dei Gem Boy, impegnata anche quest’anno nel cast del programma “Colorado” su Italia1.

Domenica 16 sarà la volta dei Rio, band che vanta un’intensissima attività live (circa 650 concerti): nel corso degli anni hanno suonato non solo in Italia, ma anche in Brasile, Messico, Romania, Belgio, Inghilterra e Francia.

Lunedì 17 giugno, sul palco ci saranno gli Acidi, tribute band degli AC/DC con tutte le canzoni più famose ed evocative della rock band australiana.

Martedì 18, un evento che non ha bisogno di tante presentazioni, basta il titolo: RuttoSound, la folle competizione che negli anni ha raggiunto notorietà di livello nazionale.

Mercoledì 19 serata “Voglio tornare negli anni ’90”, uno spettacolo che trasmette energia, per ballare insieme le hit di un decennio indimenticabile, con dj, vocalist e ballerine.

Giovedì 20 giugno, saranno sul palco i Queen Mania, per fare rivivere la leggenda di Freddie Mercury ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, showman della storia.

Venerdì 21 invece, originale serata con musica anni ’70, ’80 e ’90 proposta da Radio Stella, con dj Luca Verbeni, e l’animazione di Filippo Verni e Les Divas.

Paolo Cevoli, con il suo nuovo spettacolo “Flesdens: breve storia del cinema dai cavernicoli a Fastendfurius”, sarà assoluto protagonista sabato 22 giugno: Cevoli vuole divertire e raccontare una sua visione del mondo, parlando di cinema. Con un pot-pourri che va da Fellini, al neo-realismo italiano, fino a “Dalla Cina con furore”. Comicità e anche tanta musica con le più belle colonne sonore eseguite al pianoforte dal maestro Pietro Beltrani e interpretate dalla voce di Daniela Galli.

Domenica 23 giugno gran finale con i Floyd Academy, che porteranno sul palco l’essenza dei Pink Floyd, restituendone le stesse emozioni e le stesse sonorità rock della band inglese.

L’intero ricavato della festa della birra 2019 verrà utilizzato, in memoria dell’ingegner Marco Ferrari, a sostegno del nuovo progetto GRADE-No-Limits, il cui obiettivo è finanziare 6 dottorati di ricerca per giovani medici, per valorizzare la specializzazione delle competenze e l’eccellenza scientifica all’interno dell’azienda ospedaliera reggiana, e inoltre sostenere i costi del finanziamento che ha permesso di acquistare il Digital Spatial Profiling, uno strumento ad altissima tecnologia, il primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, che serve a ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi ambiti di ricerca. Verranno inoltre confermati contributi a favore sia dell’ospedale di Guastalla, sia delle Associazioni di volontariato del territorio che contribuiscono con la presenza dei loro volontari alla realizzazione della festa.