Vignola premia l’impegno per lo sport

L’amministrazione comunale ha istituito da quest’anno nuovi riconoscimenti per premiare il movimento sportivo locale. Con un’apposita delibera di Giunta, sono stati infatti istituiti i premi “Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”.

I vincitori di questi titoli saranno scelti dagli stessi vignolesi.

Possono infatti esprimere le candidature per questi riconoscimenti le associazioni sportive dilettantistiche del territorio, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici e gli stessi privati cittadini. Una commissione, formata da amministratori, dirigenti di società sportive e giornalisti, selezionerà poi i nomi dei vincitori, che saranno premiati pubblicamente durante la manifestazione “Bambinopoli 2019”, in programma nel fine settimana del 7 e 8 settembre prossimi.

Le candidature si raccolgono entro sabato 29 giugno 2019, scaricando gli appositi moduli sul sito del Comune e inviandoli via mail a: francesco.iseppi@comune.vignola.mo.it.