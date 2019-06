San Benedetto Val di Sambro: operaio cade in tombino, soccorso dai Vigili del Fuoco e nucleo SAF

Poco dopo le 15.30 di oggi i Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenuti con due squadre e il nucleo speleo alpino fluviale (SAF) e con due APS (Auto Pompa Serbatoio), in località Ripoli, nel territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro, per recuperare un operaio caduto in un tombino di scarico d’acqua profondo circa tre metri nei pressi di un cantiere vicino al suo abituale luogo di lavoro.

Immediata la risposta operativa dei vigili del fuoco che si sono calati all’interno del pozzo e hanno provveduto a imbragare la vittima e, attraverso le manovre di soccorso con funi e attrezzature specifiche, a riportarlo in superficie. Sollevato in tutta sicurezza e stato poi affidato alle mani sicure dei sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale con l’eliambulanza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e il personale del 118,erano presenti anche i carabinieri.