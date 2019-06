Opportunità d’estate: a Fiorano Cortiletto e non solo

La Ludoteca Comunale Il Barone Rosso di Fiorano Modenese, fino a venerdì 12 luglio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, si trasferisce nel parco XXV Aprile, in via Santa Caterina, per giochi e laboratori, insieme agli animatori Silvia, Simonetta, Rosa e Cristopher. La partecipazione è gratuita. Ma la ludoteca resta aperta anche nella sede del Bla fino a giovedì 11 luglio: il martedì e giovedì dalle ore 16 alle 19, il sabato (fino al 29 giugno) dalle 9 alle 13.

Mercoledì 12 giugno, alle ore 21, arriva il primo appuntamento con Corti-letto, la collaborazione tra la Parrocchia di Fiorano e l’associazione Librarsi con il patrocinio del Comune di Fiorano. I bimbi dai 3 ai 7 anni e le loro famiglie, saranno coinvolti nell’ascolto di favole e racconti prima di andare a dormire, nella suggestiva ambientazione dell’oratorio. Le letture sono sempre ad accesso libero e gratuito.

Torna anche la tradizionale rassegna ‘Evviva la piazza’, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Tir Danza; giovedì 20 e 27 giugno in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano; giovedì 4 e 11 luglio in Piazza Ciro Menotti (In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto (Casa Corsini e Biblioteca Bla).

Oggi sono cominciati i centri estivi del comune, dello Junior Fiorano e i gres parrocchiali, come ‘L’isola che c’è’ per i ragazzi di prima e seconda secondaria di primo grado. “L’oratorio – spiegano gli organizzatori – sarà perciò aperto a tutti coloro che vorranno venire a giocare, divertirsi e stare in compagnia solo la sera, dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 23”.

Dal 25 giugno riprenderanno gli appuntamenti con Freeepower. Fabio e Roberta aspettano tutti i bimbi e ragazzi delle medie e superiori dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con diverse attività divertenti e aggreganti.