Oggi l’inaugurazione del Mapei Football Center

Grandissima partecipazione questa mattina per la cerimonia ufficiale di inaugurazione del “Mapei Football Center”, il nuovo centro sportivo del Sassuolo Calcio. Il Mapei Football Center, 45.000 mq di centro sportivo, è stato realizzato in due anni e nasce grazie ad una convenzione tra il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo, in virtù di una concessione di durata quarantennale di un’area di proprietà comunale in località Cà Marta, finalizzata alla realizzazione e gestione di un piano di promozione sportiva. Il centro sportivo neroverde è un altro passo importante nel percorso di crescita del Club.

“Oggi è un momento importante nella storia del Sassuolo Calcio,” afferma così Giorgio Squinzi, Patron della società neroverde “un ulteriore traguardo che conferma la strategia e le scelte di Mapei nel mondo dello sport. Mapei è legata da sempre allo sport con il quale condivide gli stessi valori: gioco di squadra, ricerca dell’eccellenza, passione e entusiasmo. Nella gestione della squadra applichiamo la stessa filosofia che adottiamo in azienda: continuiamo a investire per ottenere risultati duraturi nel tempo. L’apertura del centro è in questo senso un investimento in vista di traguardi sempre più importanti. Mapei Football Center sarà una struttura di eccellenza nel campo dell’impiantistica sportiva e supporto alla prima squadra e ai giovani, così come un punto di incontro con i tifosi e il territorio attraverso le molteplici iniziative e i progetti di integrazione che il Sassuolo Calcio vi organizzerà.”

Dopo uno stadio di proprietà, il Mapei Stadium, vero fiore all’occhiello per la società, che oltre ai 6 campionati di Serie A del Sassuolo Calcio ha ospitato la Finale di Champions League Femminile, la Nazionale Italiana e a breve ospiterà anche l’Europeo U21, oggi il Sassuolo Calcio inaugura la sua nuova casa: un centro sportivo all’avanguardia.

Grazie alla sinergia con Mapei, il Sassuolo Calcio ha realizzato in breve tempo una struttura con 6 campi da gioco, di cui uno con tribuna coperta che vedranno convivere gli allenamenti della Prima Squadra e del Settore Giovanile, un edificio principale e due edifici minori di servizio. L’edificio principale si dispone tra due campi da calcio e ne prende la misura: al piano terra le funzioni pubbliche e la prima squadra, al piano primo le squadre giovanili e al piano secondo gli uffici della società.

L’inaugurazione è stata poi l’occasione per aprire le porte del nuovo centro sportivo alle istituzioni presenti, alla stampa locale e nazionale, con un tour guidato in tutta la struttura che si estende su tre piani (più un piano interrato) per un totale di 6000 metri quadrati.

(Foto Vignoli).