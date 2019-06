Modena: una rotatoria tra strada Canaletto e viale Delle Nazioni

Sarà una rotatoria a regolare il traffico all’incrocio tra strada Canaletto nord e viale Delle Nazioni. E, insieme alla realizzazione dell’infrastruttura, verrà messo in sicurezza anche l’incrocio tra strada Canaletto nord e strada Canaletto centro. L’opera, finanziata dalla Provincia per un valore complessivo di 800 mila euro e il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale di Modena nelle scorse settimane, sarà aggiudicata entro l’anno a cura del settore Lavori Pubblici e richiederà circa sei mesi di lavori.

Obiettivo principale dell’intervento è la moderazione del traffico, con un più fluido smaltimento dei mezzi in transito, una riduzione della velocità, un miglioramento della sicurezza agli incroci e una riduzione delle emissioni gassose di scarico degli autoveicoli e dell’inquinamento acustico.

La rotatoria, a tre innesti, avrà un diametro di circa 40 metri, un anello carrabile di 7 metri di larghezza e un’isola centrale non sormontabile allestita a verde. Per la pavimentazione del manto stradale sarà impiegato un tappeto di usura volto ad aumentare la sicurezza stradale. È prevista l’installazione di marker ottici a led sequenziali sull’anello dell’isola centrale e, lungo strada Canaletto, di due preavvisi di rotatoria con impianto a led e funzionamento lampeggiante a pannelli fotovoltaici. Sarà inoltre rimosso il guard rail esistente sul lato est di strada Canaletto prima e dopo l’incrocio con viale delle Nazioni, che verrà sostituito con una nuova barriera in acciaio. Verrà anche rifatto l’impianto di illuminazione pubblica a servizio della nuova rotatoria e sarà migliorata l’area di manovra della piazzola dei bus di linea presente a sud dell’infrastruttura.

Su strada Canaletto centro sarà costruita un’isola spartitraffico che impedisca le manovre a sinistra in direzione dell’intersezione e verrà rifatta la segnaletica stradale orizzontale, così come su di un tratto di via Canaletto nord.