Modena: tenta di rubare una bici da un cortile, bloccato dai residenti e arrestato dalla Polizia

Nella tarda serata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino ucraino di 32 anni, responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato. Intorno alle ore 23.00, gli agenti sono intervenuti presso una palazzina di via Verdi a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti che avevano bloccato, con non poca fatica, un uomo che insieme ad un complice, datosi alla fuga, stava tentando di rubare una bicicletta dal cortile condominiale.

Il malvivente è stato trovato in possesso di un tronchese di 48 cm, di sei chiavi inglesi e di un personal computer portatile contenuto in uno zainetto.

L’ucraino è stato accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali sono emersi numerosi precedenti specifici a suo carico. Trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo, come disposto dal Magistrato di turno, il 32enne è stato denunciato anche per il reato di ricettazione poiché non è stato in grado di giustificare la provenienza del computer.