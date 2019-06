Martedì 11 a Sestola convegno sul turismo outdoor promosso da Lapam

Martedì 11 giugno, alle ore 18 presso il Castello di Sestola, Lapam Confartigianato propone un convegno dal titolo ‘Il risveglio dell’Appennino. La sfida del turismo outdoor’. Gli ospiti sono molto qualificati: da Barbara Milani, sestolese ex atleta di sci alpino con diverse stagioni in Coppa del Mondo e ora maestra di sci allenatrice e istruttrice nazionale con esperienza anche nell’insegnamento per le persone diversamente abili, a Massimo Gfherardi, docente di Geomatica e Responsabile scientifico progetti Boreal Mapping, da Matteo Brusa, segretario generale Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, a Daniela Vecchiato, direttrice Apt Alpe Cimbra. Al convegno, che sarà aperto dagli interventi dei dirigenti Lapam e Licom, interverrà anche il campione olimpico di sci alpino Giuliano Razzoli.

I protagonisti di questo incontro racconteranno le opportunità di praticare turismo outdoor che offre oggi l’Appennino modenese e al tempo stesso stimoleranno una importante riflessione sulle potenzialità che le montagne del nostro territorio possono offrire agli appassionati di turismo outdoor.