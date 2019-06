La XIV edizione del Festival Baracca e Burattini parte da Calerno

In arrivo il Festival più amato dell’estate. La partenza della rassegna, come di consueto, è a Calerno alla Scuola Calvino in via Patrioti 8. Martedì 11 giugno alle 21.30 nel cortile della scuola arriva “Fuori, Fuorì!” una divertentissima avventura dei burattini della tradizione emiliana con Pantalone, Sandrone e Fagiolino messi in scena dalla compagnia “I burattini di Mattia”.

Ingresso Libero. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso la Sala Civica di Calerno (a fianco della Scuola). Per informazioni: Centro Culturale Mavarta 0522 671858 – www.comune.santilariodenza.re.it