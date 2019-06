La biblioteca Memo aperta al mattino tutti i giorni

In concomitanza con la fine della scuola, la biblioteca di Memo che è specializzata sui temi dell’educazione, della formazione, dell’istruzione e ha quindi un’utenza costituita in gran parte da educatori e docenti, cambia l’orario di apertura.

Fino a venerdì 19 luglio la biblioteca collocata presso il Multicentro educativo del Comune di Modena, in via J. Barozzi 172, sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Dal 20 luglio al 19 agosto la biblioteca resterà invece chiusa per poi riaprire regolarmente con l’orario consueto

La biblioteca, articolata in diverse sezioni (Saperi e discipline; Disabilità e integrazione; Fondo ex Scienze dell’Educazione; Educazione musicale ) offre servizio di prestito e consultazione dei materiali, consultazione di raccolte monografiche predisposte, accompagnamento e consulenza nella scelta dei materiali, realizzazione e gestione di percorsi formativi sulla documentazione e consultazione dei cataloghi on line.