Incidente sul lavoro Bologna, il cordoglio dell’assessore regionale Patrizio Bianchi

L’assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi, esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Mario Ferrara, morto questa notte a Bologna a seguito di un incidente stradale, mentre effettuava una consegna a domicilio.

“Il diritto alla salute e alla sicurezza non può riguardare solo il lavoro subordinato, ma deve essere un diritto irrinunciabile per tutte le persone, qualsiasi tipo di lavoro svolgano- sottolinea l’assessore-. Come Regione avevamo iniziato a lavorare attorno a questo tema già un anno fa, per poi fermarci quando pareva che il Governo volesse intraprendere una propria iniziativa per regolamentare l’attività dei riders. Visto che fino ad ora questo non è accaduto, confermo l’intenzione della Regione Emilia-Romagna di riprendere in mano il percorso per garantire anche a questa categoria di lavoratori gli stessi diritti alla sicurezza, alla salute e alla certezza del salario”.