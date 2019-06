Dogana e Finanza sequestrano denaro contante al Marconi di Bologna

I funzionari della SOT Aeroporto “G. Marconi” dell’Ufficio delle Dogane di Bologna ed i militari della Guardia di Finanza I Gruppo Bologna, hanno rinvenuto nei bagagli di due passeggeri in procinto di lasciare il Paese oltre 112.000 euro. L’ingente somma è stata scoperta nel corso dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante o valori assimilati oltre la soglia consentita.

Considerato che, per ciascun passeggero, l’importo non dichiarato eccedeva di 40.000 euro la soglia consentita dei 10.000 euro, nel rispetto della vigente normativa valutaria, si è proceduto al sequestro di oltre €. 46.000 euro.

Nonostante la campagna di sensibilizzazione attraverso gli avvisi predisposti in più lingue, ben visibili in aeroporto, circa il vigente obbligo di presentare apposita dichiarazione in Dogana al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasferiscono somme pari o superiori a 10.000 euro, nel primo quadrimestre dell’anno sono stati accertati 90 casi di mancata dichiarazione.