E’ stata in calo l’affluenza alle urne nei 4 comuni modenesi in cui si tengono i ballottaggi per le comunali 2019:

a Carpi a chiusura seggi (ore 23) aveva votato il 52,33% contro il 70,44% del primo turno;

a Castelfranco Emilia 53,05% (69,29% al primo turno):

a Maranello 49,60% contro il 68,21% del primo turno;

a Mirandola 60,71% (70,40% al primo turno).