Vittime A1, cordoglio del PD

Siamo consapevoli che le parole non possono esprimere in modo adeguato il dolore e lo sconforto per una tragedia che ha colpito così duramente le famiglie, gli amici, e tutta la comunità di Sassuolo. Una tragedia che ha troncato sogni, speranze e progetti di giovani vite.

Come Partito Democratico di Sassuolo esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari e a tutti coloro che hanno condiviso parte della loro vita con Veronica, Otilia e Zainaba. Il sostegno dell’intera comunità cittadina, che di certo non mancherà, possa essere di aiuto nel portare questo gravissimo peso.