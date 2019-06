Sea Sub sincro protagonista ai tricolori Uisp

Campionati italiani Uisp pieno di soddisfazioni per le atlete della Sea Sub.

Le atlete della categoria assolute Dallari, Ferraroni e Paglia hanno conquistato il titolo di campionesse italiane per l’esercizio di trio e di vicecampionesse con l’esercizio di libero combinato eseguito insieme alle compagne Baraldi, Boscaino, Cavalli, Catellani, Fontana, Iemmi, Montanari.

Ottime posizioni anche per il doppio assolute Dallari-Ferraroni, e juniores con Boscaino e Iemmi che si sono classificate rispettivamente quarte (su un totale di 29 esercizi) e quintesu 44. Bravissime anche le atlete della categoria ragazze che si sono classificate sempre nelle prime 6 posizioni a livello nazionale.

Anche nell’ultimo trofeo FIN svoltosi a Parma, le atlete della Sea sono state protagoniste. Nella categoria Ragazze la formazione composta da Baraldi, Bernaroli, Bonucchi, Calzolari, Catellani, Carta, Vietti, Zanoli hanno conquistato il gradino più alto del podio con l’esercizio di squadra e il titolo di vicecampionesse regionali FIN con l’esercizio di combinato con l’aggiunta di Rossi Agnese.

Doppietta d’oro per la categoria juniores con la medesima formazione dei campionati italiani per il combinato e con Boscaino, Cavalli, Dallari, Ferraroni, Fontana, Iemmi, Montanari per la Squadra. Dopo un anno si riconferma d’argento il doppio Dallari, Ferraroni.