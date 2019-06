Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 9 giugno

Cielo parzialmente nuvoloso con ampi tratti di sereno sulle zone di pianura del settore centro-orientale della regione. Sui rilievi e settore occidentale saranno invece presenti addensamenti localmente più consistenti, associati a possibili rovesci o temporali, più probabili lungo il crinale appenninico. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Valori minimi attorno a 18 gradi nell’entroterra e 20 gradi lungo la costa. Valori massimi compresi tra i 30 gradi del settore occidentale e i 32/33 gradi del settore centro-orientale, ad esclusione della costa dove rimarranno attorno ai 29 gradi. Venti: deboli in prevalenza orientali in pianura e meridionali sui rilievi. Mare: poco mosso.

(Arpae)