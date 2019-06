L’Avis di Vignola festeggia i 65 anni della sua fondazione

Festa grande domani, domenica 9 giugno, per l’Avis di Vignola, che celebra i 65 anni della sua fondazione. Il programma prenderà il via fin dalle 8,30 presso la biblioteca comunale, in via San Francesco 165, con un rinfresco di benvenuto per i partecipanti (l’iniziativa è aperta a tutti).

Si proseguirà alle 9,15 con la deposizione, presso il parco del municipio, di una corona d’alloro in onore dei caduti di tutte le guerre. A seguire, corteo fino al castello, in compagnia del gruppo di cammino delle “Camminate tra i ciliegi”.

Alle 9,45, celebrazione di una santa messa nella sala dei Contrari della rocca. Alle 10,45, discorsi del presidente Avis, Fabio Zanasi, e delle autorità presenti.

Alle 13, pranzo sociale presso la bocciofila di Castelvetro. Ulteriori informazioni allo 059 763211 o vignola@avismodena.it.

“Cinque anni fa, nel 2014 (l’Avis Vignola festeggia la data della propria fondazione ogni quinquennio, n.d.r.) – ha commentato il presidente dell’Avis Vignola, Fabio Zanasi – per noi fu un anno molto importante, in quanto inaugurammo la nuova sede. Era precisamente il 26 marzo 2014. Ricordo l’emozione di quel giorno, l’agitazione che avevamo…A quell’epoca, avevamo ipotizzato che si potesse sperare in aumento di circa il trenta per cento delle donazioni. Bene, ora siamo ad un molto lusinghiero +25%, il che equivale a + 471 donazioni (252 di sangue e 219 di plasma) per un totale di 2.540 donazioni, contro le 2.069 del 2013. E i donatori sono passati dai 1.157 di allora ai 1.364 di oggi”.