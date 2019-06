Il Concorso System Ceramics premia i ragazzi dell’Istituto Volta professionale

Venerdì 7 giugno presso l’aula magna dell’Istituto A. Volta di Sassuolo si è tenuta la XIII edizione del concorso che vede scuola e imprenditoria insieme, per premiare i ragazzi più meritevoli del corso di studio professionale “Don Magnani”. A premiare i vincitori Franco Stefani, Presidente di System Ceramics SpA.

Il concorso si prefigge l’obiettivo di premiare i migliori progetti originali elaborati e sviluppati dagli studenti che frequentano l’istituto professionale “Don Magnani” accorpato all’Istituto Volta. Ogni anno i ragazzi mettono a punto, insieme ai propri docenti e ai tutor di System Ceramics, un prototipo appartenente alla specializzazione che si è scelta tra ceramica, elettronica, meccanica ed elettrotecnica.

L’Ingegner Stefani accompagnato da una delegazione di tecnici, ospiti, collaboratori e dal dirigente scolastico, ha valutato in questi 13 anni più di cento progetti, incontrando nei vari laboratori e aule quasi settecento studenti e studentesse. Una preziosa occasione per far dialogare il mondo scolastico con chi fa innovazione reale, mettendo al centro il talento dei ragazzi.

Per questa tredicesima edizione sono stati valutati vari progetti dalla commissione composta dallo staff tecnico di System Ceramics, che ha decretato come migliori proposte “macchina per cocktail” presentata dagli studenti della 5FP del corso professionale “Don Magnani”, ovvero Pietrosemoli Luca, Rubeis Lorenzo, Stefani Matteo e Zodda Marco. Il progetto “Copystation” di Schenetti Luca 5D e CO.MO.DI degli studenti di 5EP, Bonfardino davide, Buscemi Gaetano, Cherif Oussama, Colletti Michael, D’Ettorre Mattia, Galluccio Gabriele, Giglioli Luca, Isufi Gerald, Kullolli Xhelal, Mobnastero Andrea, Ortega Mark, Palermo Daniele, Tabbadin Zakaria, Tapuc Loris, Tincani Yuri.