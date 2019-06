Da in escandescenza, viene arrestato

Questa mattina poco dopo le ore 9 personale appartenente al Posto di Polizia di via Turri interveniva in quanto vi era un soggetto che dava in escandescenza con manifestazioni d’ira, con parole violente e gesti minacciosi. Il soggetto è stato bloccato e portato presso gli Uffici della Questura di Reggio Emilia, dove veniva identificato Un tunisino soggetto destinatario di ordine di custodia in carcere.

Il personale di polizia provvedeva pertanto ad arrestarlo dando esecuzione all’ordine di custodia nonché alla sua traduzione in carcere.​