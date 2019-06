‘A cena con i leoni’ e ‘Andam a vegg’

Fino a giovedì 13 giugno è possibile prenotarsi (presso il Ristorante La Castellana 0536.845.693 e 335.59.95.283) per partecipare ‘A cena con i leoni’, organizzata dall’Associazione Leongatto, dall’Associazione Fiera di San Rocco, da Lapam Confartigianato Impresa e Comune di Fiorano Modenese.

Si mangia nella lunga tavolata allestita in Via Statale a Spezzano, di fronte a Piazza Falcone e Borsellino, in una serata che inizia alle ore 19 con un aperitivo in musica, cenna alle 20.30 e. alle 21, la serata prosegue per tutti, ad ingresso libero, con la 24° puntata di Andam a Vegg, che ospita Cesira l’Oca di Cavola (Silvia Razzoli) con Enzo Fontanesi, La Giuliana e l’Usignolo di Spezzano, più musicisti, cabarettisti e lo staff abituale dello spettacolo.