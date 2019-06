Iscrizione ai servizi scolastici: fino al 31 luglio procedura online per orario, ristorazione e trasporto

Fino al 31 luglio, è possibile iscriversi online ai servizi scolastici del Comune di Formigine, ovvero: prolungamento orario per le scuole dell’infanzia e primarie, ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie (solo per le nuove iscrizioni), trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado, bimbibus per le scuole primarie. Per accedere alla procedura, il genitore deve possedere un indirizzo e-mail, e deve ottenere o recuperare le credenziali FedERa (identità digitale) al livello di affidabilità ALTO (collegandosi al sito www.federa.lepida.it). Altrimenti si può accreditare a SPID (Servizio Pubblico Identità Digitale) collegandosi al sito www.spid.gov.it.

Una volta ottenute queste credenziali, attraverso il sito Internet del Comune è possibile accedere all’area servizi online dalla quale sarà possibile completare la pratica. Per chi è privo di strumentazione informatica, è disponibile a partire dal 10 giugno e fino al 31 luglio, presso lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia, una postazione con accesso a Internet, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì, dalle 8.15 alle 12.15; il giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45; il venerdì e il sabato dalle 8.15 alle 12.15. Il servizio di prolungamento orario si articola in pre scuola e post scuola (solo per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria), è possibile iscriversi anche solo a una delle due tipologie. Il servizio di trasporto scolastico prevede l’andata al mattino e il ritorno alla fine delle lezioni, esclusa la pausa pranzo. Per il solo servizio di ristorazione scolastica, coloro che utilizzano già il servizio sono automaticamente confermati, salvo rinuncia scritta. La richiesta d’iscrizione dovrà quindi essere presentata solo da chi si iscrive per la prima volta al servizio, ed anche nell’anno di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, devono essere iscritti anche gli alunni delle scuole Ferrari e Carducci frequentanti il tempo normale, se intendono pranzare a scuola nel giorno di rientro pomeridiano previsto da settembre 2019. Le famiglie interessate dovranno inviare al centro pasti le certificazioni mediche o le autocertificazioni relative a diete modificate (diete.cpformigine@cirfood.com).