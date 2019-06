Altri controlli della Municipale sassolese contro l’accattonaggio molesto

Proseguono i controlli della Polizia Municipale, in divisa ed in borghese, in coincidenza con i due mercati ambulanti settimanali, contro il fenomeno dell’accattonaggio molesto nella zona del centro storico.

Sono otto, in tutto, le persone identificate in due turni, martedì 4 e venerdì 7 giugno dalle ore 7,30 alle ore 12 nell’ area del mercato ambulante e nel piazzale dei supermercati cittadini.

Il servizio di martedì ha portato all’identificazione ed all’allontanamento di quattro persone, in regola con i documenti di soggiorno, di cui tre di origine nigeriana ed uno di origine serba.

Il servizio di oggi ha portato all’identificazione ed all’allontanamento di altrettante persone, in regola con i documenti di soggiorno, di cui due di origine nigeriana e due di origine rumena.

L’attività di contrasto del fenomeno proseguirà anche nelle prossime settimane.