Alla ex polveriera torna domenica il mercatino del riuso di Legambiente Reggio Emilia

Si svolgerà domenica 9 giugno a partire dalle ore 7 e per tutta la giornata il mercatino del riuso domestico “il Riciclo” al parcheggio ex polveriera (piazzale Reverberi) a Reggio Emilia, un’iniziativa che riscuote sempre molto successo e che Legambiente Reggio Emilia segue dal 2015 e che ha permesso di recuperare e riciclare moltissimi oggetti di cui le persone non hanno più bisogno: saranno presenti circa 180 espositori con oggettistica varia, abiti, arredi, libri, giocattoli e molto altro. Per l’occasione un breve tratto di Viale Olimpia sarà chiusa al traffico per permettere lo svolgimento dell’evento.