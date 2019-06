Chiusura R43 Raccordo Sasso Marconi-SS64 Nuova Porrettana

In occasione della terza edizione della gara “Triathlon Marconi Bologna”, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di domenica 9 giugno, sarà chiuso l’R43 Raccordo Sasso Marconi-SS64 Nuova Porrettana, sia verso Sasso Marconi e sia in direzione della SS64.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val Di Setta.