Bologna: i bambini della primaria “Garibaldi” all’alzabandiera del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, una folta rappresentativa di alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale 11 di Bologna è stata ricevuta presso il locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza per partecipare alla cerimonia dell’alzabandiera.

I bambini, visibilmente emozionati, giunti in caserma indossando cappellini e magliette dei colori della bandiera italiana, hanno fatto il loro ingresso accolti dal Comandante Provinciale Generale di Brigata Luca Cervi e da una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Bologna.

Con l’arrivo del Comandante Regionale Generale di Divisione Giuseppe Gerli, si sono poi schierati nella piazza d’armi formando il tricolore, per dare inizio alla solenne cerimonia. I bambini hanno eseguito gli ordinativi di rito per poi interpretare magistralmente e con commovente orgoglio l’Inno di Mameli.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti del 73° anniversario della fondazione della Repubblica, celebrati con l’intento di far maturare nelle giovani generazioni la consapevolezza dei “valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale, riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia chiamato a responsabilità a favore della collettività”, così come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa in occasione della ricorrenza.