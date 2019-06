Torna a San Lazzaro la Notte Bianca del commercio

Una serata a base di divertimento, musica, balli ma soprattutto shopping, per scoprire e riscoprire le eccellenza del commercio sanlazzarese. Venerdì 7 giugno, dalle 19 alle 24, torna la Notte Bianca del commercio, che riempirà il centro cittadino, pedonalizzato per l’occasione, di bancarelle, eventi e musica. L’evento è organizzato da Confcommercio-Ascom San Lazzaro e patrocinato dal Comune di San Lazzaro, grazie al sostegno degli sponsor Banca di Bologna e Infortunistica Tossani.

Il tema dell’edizione 2019 è “Finalmente estate”: la Notte Bianca è infatti l’evento che da tradizione apre la stagione estiva a San Lazzaro, stagione che in particolare quest’anno si è fatta attendere. Tanti gli eventi che popoleranno le strade del centro cittadino: dalle esibizioni delle scuole di ballo del nostro territorio ai numerosi concerti di band musicali e spettacoli. Non mancheranno i negozi aperti, i gazebo allestiti dai commercianti, gli stand gastronomici, i mercatini, le esibizioni sportive, i giochi per bambini e tanto altro ancora.

Presso lo stand della Infortunistica Tossani sarà presente anche il campione e motociclista tetraplegico Maximilian Sontacchi.

Con un pubblico crescente di anno in anno e proveniente da tutta l’area metropolitana, la Notte Bianca di San Lazzaro è una vetrina privilegiata per promuovere e valorizzare le piccole imprese e il tessuto commerciale del territorio sanlazzarese, con gazebo, bancarelle e aperture serali dei negozi del centro.

“Vogliamo invitare tutti i commercianti a ‘uscire’ in strada con la propria attività, in modo particolare coloro che si trovano distanti dalle aree pedonalizzate o nelle frazioni – spiega Lina Galati Rando, presidente di Ascom-Confcommercio San Lazzaro -. La Notte Bianca non è solo un momento di festa, ma è un’occasione straordinaria per riscoprire la grande qualità dell’imprenditoria commerciale del nostro territorio”.

“La Notte Bianca è un appuntamento irrinunciabile per il nostro territorio – aggiunge il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti –, un vero e proprio momento di divertimento e incontro, ma soprattutto di riscoperta delle eccellenze del nostro territorio. Nei cinque anni appena passati abbiamo messo in campo molte misure per mettere il commercio di vicinato nella condizione di esprimere il suo potenziale, come gli incentivi per l’acquisto di telecamere di sorveglianza e la grande attenzione al decoro urbano e alla riqualificazione degli spazi. Tra questi, piazza Osca Maserati, che da non-luogo pieno di cemento è diventata un’oasi di verde, ora illuminata con bellissimi led colorati, un luogo di incontro e di shopping, pieno di vita”.

Le strade pedonali

In occasione della Notte Bianca del commercio,le seguenti strade saranno interdette alla circolazione delle auto: