Sicurezza sulle strade di Castelnovo Monti: 70mila euro per illuminare con la tecnologia Led

Sono iniziati importanti lavori di messa in sicurezza su due strade di Castelnovo Sotto: via Prato Bovino, nel tratto tra i civici 40 e 60 che presenta alcune curve pericolose, e via Curiel, fino all’incrocio con via Gazzo. Si tratta dell’istallazione dell’illuminazione pubblica a Led su due tratti che ne erano sprovvisti.

Il Comune ha investito 70mila euro per illuminare con la nuova tecnologia queste strade. La volontà è quella di aumentare la sicurezza per ciclisti e automobilisti.

Questo è un intervento aggiuntivo rispetto al più complessivo piano di sostituzione della vecchia illuminazione pubblica che sarà completato nei prossimi mesi.