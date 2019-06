I° edizione di Pavullo Green, un week end dedicato all’arte alla scienza green

Sabato 8 giugno, in occasione della I° edizione della Rassegna Pavullo Green, alle ore 15.00 verrà presentata al pubblico la “Wave Room”, la stanza dell’onda della Fabbrica delle ARTI. Una stanza “magica” dove bambini, ragazzi ed adulti possono scoprire, tra arte e scienza, le suggestioni di ombre, luci e suoni. A completamento del progetto di didattica dell’arte della Fabbrica delle Arti, la wave room, ideata e progettata da Simona Negrini, coordinatrice del progetto, ospita la Mobile Eco-Music Machine, una “macchina” del suono fatta di strumenti musicali realizzati con materiali di scarto dell’Emporio della Fabbrica, lavagne e tavoli luminosi per ricreare le suggestioni delle Lanterne magiche e Fantasmagoria di fine’800, proiettori anni’ 50 e un teatrino delle ombre. Qui si svolgeranno laboratori dedicati alle percezione visiva, alle leggi della Gestalt e a sperimentazioni di suoni e colori in relazione al materiale di scarto. La Rassegna prevede nelle due giornate conferenze, incontri con esperti, eventi musicali nelle Gallerie di Palazzo Ducale, dirette da Paolo Donini, e alla Riserva di Sassoguidano.

Sabato 8 giugno si parte, in Piazza Borelli, con il Laboratorio «Scarti e Arti … tu lo butti e io ci gioco» per bambini da 1 a 6 anni a cura delle educatrici ed insegnanti partecipanti alla formazione Scarti e Arti, alle ore 11.00 presso la Biblioteca G. Santini presentazione del libro “Giù le zampe dal nostro mare” realizzato dalla Classe 3U della Scuola Primaria Corsini di Verica. Alle ore 15.30 a Palazzo Ducale Conferenza «La Natura entra in Città» a cura della Dott.ssa Michela Lamieri, alle ore 16.30 nel Parco Ducale lettura animata e Laboratorio arte – gioco CON IL NASO IN SU … realizziamo un orto verticale, a seguire merenda bio offerta da Conad e gadget green, si conclude alle ore 18.00 nella Galleria dei sotterranei con un concerto dedicato all’amore e degustazioni di prodotti del territorio.

Domenica 9 giugno, sede della rassegna sarà la splendida cornice naturalistica della Riserva di Sassoguidano, alle ore 15.30 conferenza «Proteggere ed agire» Sfide e volontà per la tutela dell’ambiente, alle ore 16.30 Laboratorio “Scienza è Sapienza” con merenda offerta da Conad, alle ore 18.00 Conferenza a tema filosofico con intermezzi musicali “Anima nuova” e Mostra “Echolocation”. Il pipistrello tra mito e realtà.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. La rassegna è a cura del Comune di Pavullo n/F. Fabbrica delle Arti e della Riserva di Sasso Guidano grazie alla collaborazione della Biblioteca Comunale e dell’Ufficio Sport del Comune di Pavullo n/F.

Info e prenotazioni Lab: Ufficio Cultura – Comune di Pavullo n/F. cultura@comune.pavullo-nel- frignano.mo.it tel. 0536 29026 / cell. 338 4777566 UIT Pavullo – tel. 0536 29964 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it In caso di maltempo il laboratorio si terrà presso la Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale