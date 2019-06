Giochi quasi fatti per la Giunta sassolese: domani la presentazione

La presentazione domani, ma giochi quasi fatti per la Giunta sassolese. Trovano conferma le indiscrezioni che indicavano in Luca Caselli il Presidente del Consiglio Comunale e volevano un posto in Giunta – la delega, con tutta probabilità, sarà a commercio ed eventi – anche per il coordinatore cittadino di Forza Italia Massimo Malagoli. A Forza Italia (Ugo Liberi) anche l’assessorato all’urbanistica, mentre le deleghe a sicurezza e lavori pubblici resteranno in campo al sindaco Menani, che ha già scelto come vice Camilla Nizzoli dei Sassolesi. Quanto ai volti nuovi, la capolista di Fratelli d’Italia Sharon Ruggeri gestirà le politiche giovanili mentre istruzione e bilancio andranno rispettivamente ad Angela Ruini e Corrado Ruini: i due, che sono fratelli, erano candidati con la Lega.