Volley Castelvetro è campione provinciale Under 12

Il palasport di Castelfranco Emilia ha ospitato domenica 2 giugno la finale provinciale a quattro delle migliori realtà del volley promozionale Fipav riservato all’under 12 femminile.

Sotto l’hashtag federale #midivertoseriamente, nelle semifinali del mattino la Volley Castelvetro ha superato le ospiti del Volley Castelfranco con un perentorio 2-0 e l’Anderlini Rubino con il medesimo risultato ha battuto la Mondial Carpi.

Il pomeriggio si è aperto con la finale per il terzo posto. Davanti ad un pubblico arrivato numerosissimo la sfida si è risolta a favore della formazione di Castelfranco Emilia che ha superato Carpi 2-0.

La finale per il titolo tra Anderlini e Castelvetro ha visto prevalere il team castelvetrese guidato dal decano del volley giovanile Manfredi con i parziali di 25-17, 17-25, 25-10 hanno consegnato il titolo provinciale under 12 femminile 2018/19 al volley Castelvetro.