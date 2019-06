In giugno a Fiorano

Sono state presentate questa mattina le iniziative in programma a Fiorano Modenese nel mese di giugno, a cominciare dalla prima parte della rassegna ‘Numeri primi’ nella quale ‘parliamo di sport per non parlare solo di sport’.

Giovedì 6 giugno Alessandro Iori, alle ore 21 in Piazza Ciro Menotti, incontra Roberto Bruzzone, alpinista rimasto privo di una gamba a causa di un incidente in moto, che non l’ha fermato. Giovedì 13 giugno intervista Federico Buffa, giornalista sportivo, attore e autore di spettacoli sul tema dello sport che hanno spinto la narrazione dell’atleta ad un livello superiore. Sempre in Piazza Ciro Menotti, venerdì 14 giugno, i Tazenda in concerto presentano il loro nuovo album ‘Dentro le parole’. All’Astoria, il 21 giugno, Sada Cavi porta a Fiorano, in concerto, i The Dream Syndicate in una delle quattro date italiane del celebre gruppo.

Dal 28 al 30 giugno arriva l’International Street Food rinviato a maggio, a cui si aggiunge, sabato 29 giugno, dalle ore 20.45, la ‘Notte sul colle’, un percorso itinerante eno-gastronomico con i sapori della Costa d’Amalfi, organizzato da Parrocchia, Comune e Comune di Tramonti. Venerdì 28 la serata ha come attrazione la 40° 50° 60° Celebration di Lapam Confartigianato Imprese, Carpenterie Metalliche Poggioli Srl, Officine Metalgiotto Srl e Officina Meccanica F.lli Vandelli Srl, con la presentazione del libro ‘Over 40 Storie di persone, imprese e associazione’ a cura di Luigi Giuliani – premiazioni aziende storiche associate Lapam da oltre 40 anni e lo spettacolo comico ‘Non ci resta che ridere’ con Claudia Penoni, Fabrizio Fontana, Dulio Pizzocchi e Samuel Barletti.

In Piazza Falcone e Borsellini a Spezzano, domenica 8 giugno, alle ore 18, la Libertas Fiorano presenta il saggio ‘Ginnastica in Libertas’. Sabato 15 giugno è in programma la cena generazionale degli Spezzanesi ‘A cena con i leoni’, seguita da una puntata di ‘Andam a Vegg’.

Giovedì 20 e giovedì 27 giugno, sempre a Spezzano, prende il via la rassegna ‘Evviva la piazza’, spettacoli serali, alle ore 21, per bambini e famiglie.

Le Salse di Nirano sono in giugno nel pieno dell’attività; iniziative sono previste sabato 8 giugno, per andare alla scoperta dei fiori degli Dei, domenica 9 con Evolution Road una passeggiata di 11 km che da Spezzano porta alle Salse, al Castello e ritorno al Fablab di Casa Corsini. Domenica 16 giugno è prevista una passeggiata nella Valle del Chianca per arrivare alle Salse di Nirano partendo dal Bocciodromo di Spezzano, mentre sabato 22 giugno si scopre e si assaggia il nocino.

Il Castello di Spezzano è aperto ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19. Domenica 30 giugno serata del concorso: Via Emilia, la Strada dei cantautori il concorso canoro organizzato dall’Associazione Carmina e Cantica.

Sul fronte sportivo sono da segnalare a Ubersetto il Torneo Matteo Boni sabato 15 giugno, la 2° prova del Campionato ACI Sport al Miniautodromo Jody Scheckter il 22 e 23 giugno, il Meeting Città di Fiorano di atletica per allievi e juniores dell’Rcm il 29, al Centro Sportivo Ciro Menotti.

Ma l’evento più caratteristico, quest’anno spostato all’Oratorio San Filippo Neri, è la sera di lunedì 24 giugno, in occasione della festa del patrono, la ‘Guaza ed San Svan’ nella quale gli over 70 sono ospiti della comunità, con l’impegno di parrocchia, Avf e Alpini.