“Corsi Its: nuove opportunità nell’industria 4.0”, giovedì a Modena in Galleria Europa

Presentare i percorsi di specializzazione tecnica post diploma proposti da Its Maker di Modena e da Its Tec di Ferrara è l’obiettivo dell’incontro indirizzato a giovani e adulti diplomati in programma giovedì 6 giugno, alle 17.30, in Galleria Europa (piazza Grande 17).

“Corsi post-diploma Its: nuove opportunità nell’industria 4.0” è il titolo dell’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, promosso dal Centro Europe Direct e dall’Informagiovani del Comune di Modena. A presentare l’offerta formativa di Its Maker di Modena, l’Istituto superiore di meccanica, meccatronica, motoristica e packaging, sarà Federica Gherardi; Mara Bergonzini e Andrea Scafidi illustreranno invece le opportunità offerte da Its Tec di Ferrara, l’Istituto superiore per l’innovazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio-progettazione integrata Bim. All’incontro partecipa anche l’ingegner Luca Venturi che illustrerà un progetto di riqualificazione edilizia al quale hanno partecipato corsisti Its.

Gli Its sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma finalizzati a formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo dell’Emilia Romagna, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione. In regione le fondazioni Its (costituite in collaborazione imprese, università e centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo) sono sette e offrono complessivamente 20 percorsi post-diploma. Il Fondo Sociale Europeo ha un ruolo importante nel garantire l’accesso ai corsi ITS a costi contenuti.

Gli appuntamenti organizzati dal Centro Europe Direct e dall’Informagiovani proseguono giovedì 13 giugno con “L’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione: opportunità e orientamento”, presentazione di opportunità formative, professionali e della creazione di impresa per i giovani del territorio modenese, nell’ambito dell’ecosistema regionale della Ricerca e dell’Innovazione.