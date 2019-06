‘Condhotel’, mercoledì 5 giugno a Modena l’assessore regionale al Turismo incontra gli albergatori per illustrare le opportunità

Continuano le iniziative pubbliche per presentare tutte le novità per il turismo alberghiero offerte dalla nuova legge regionale sui Condhotel.

Mercoledì 5 giugno nuova tappa a Modena, dopo gli appuntamenti di Riccione e Parma, per far conoscere opportunità e obiettivi del provvedimento, approvato lo scorso aprile, che apre le porte alla realizzazione di una innovativa formula ricettiva ‘mista’, già presente in molti Paesi europei. L’incontro tra l’assessore regionale al Turismo e commercio e gli albergatori si terrà a partire dalle ore 15 presso il Palazzo della Provincia (Sala del Consiglio, viale Martiri della libertà, 34).

In questa occasione saranno presentati regole e requisiti necessari per realizzare e gestire questa particolare tipologia ricettiva che combina, all’ interno delle stesse strutture, camere tradizionali e unità abitative ricavate dalla vendita di stanze ai privati.

Una leva finanziaria per gli imprenditori alberghieri che punta a migliorare i servizi e alzare gli standard qualitativi delle strutture, oltre a diversificare l’offerta ricettiva del territorio.